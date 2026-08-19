Как отказ от животной пищи меняет организм человека: ответ ученых

Отказ от животной пищи меняет обмен веществ. Фото: Lesya Dolyuk / Shutterstock / Fotodom

Исследование в Nature Communications показало, что периодический отказ от продуктов животного происхождения может влиять на обмен веществ и активность отдельных генов. Об этом пишет «Царьград».

Ученые наблюдали за 200 здоровыми людьми, которые по религиозным причинам временно исключали животную пищу. Они сравнили их с 211 участниками, не ограничивавшими рацион.

Особое внимание исследователи уделили белку FGF21, участвующему в регулировании энергетического баланса. Также через несколько недель воздержания у участников менялась активность гена LBR, связанного с синтезом холестерина. Авторы предполагают, что организм таким образом адаптируется к снижению поступления холестерина с пищей.

При этом ученые не утверждают, что отказ от мяса или другой животной пищи напрямую защищает от ожирения. Результаты скорее показывают, насколько тесно связаны питание, работа генов и метаболические процессы.

Ранее хирург Александр Умнов рассказал, что даже просмотр фотографий еды и чтение рецептов могут влиять на пищевое поведение и при определенных условиях способствовать набору лишнего веса.