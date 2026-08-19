Четырехлетний мальчик ушел из дома и уехал на заправку в Нижнем Новгороде Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Четырехлетний мальчик ушел из дома и уехал на автобусе на заправку в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошел 18 августа в Автозаводском районе. Сообщалось, что мать оставила ребенка дома под присмотром взрослой сестры. Сестра отвлеклась, и мальчик самостоятельно оделся и вышел из квартиры через незакрытую дверь.

"Ребенок покинул подъезд и на автобусе доехал до одной из автозаправочных станций областного центра", - сообщили в полиции.

В правоохранительных органах отметили, что благодаря слаженным действиям сотрудников полиции мальчик был найден и передан родственникам. Подчеркивается, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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