Женщина погибла из-за атаки ВСУ по авто в Брянской области, ее внук ранен Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Брянской области погибла в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ по гражданской автомашине. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем канале в МАХ.

"В селе Гетманская Буда Климовского района дрон-камикадзе ударил по гражданской автомашине. Погибла находившаяся рядом местная жительница, ее внук ранен, медики оказали ему неотложную помощь", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате атаки дрона женщина получила осколочные ранения в селе Бяково Навлинского района. А в результате атаки торгового центра в поселке Климово мужчина и женщина получили ранения. Врио губернатора отметил, что пострадавшие направлены на стационарное лечение.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников погиб мирный житель. Еще двое ранены.