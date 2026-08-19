Смолин: В 12 вузах РФ не хватило мест для стобалльников и победителей Олимпиад Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году в 12 российских вузах не хватает бюджетных мест для стобалльников и олимпиадников. Число стобалльников выросло на две тысячи, а победителей олимпиад - на 360 по сравнению с прошлым годом. Зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин сообщил, что осенью депутаты и Минобрнауки будут искать решение проблемы, но выделение дополнительных мест ограничено законодательством.

Смолин отметил, что проблема касается около 1,5% бюджетных мест, но конкуренция за них в престижных университетах достигает рекордного уровня. Всего государство предоставляет абитуриентам 620 481 бюджетное место, из которых 446,7 тысячи предназначены для бакалавриата и специалитета. При этом основная часть этих мест (73%) сосредоточена в университетах регионов.

На факультете искусственного интеллекта МГУ было подано 2547 заявлений при наличии всего 20 бюджетных мест, что означает конкурс 127 человек на место. На экономическом факультете конкурс составил 34 человека на место, а на механико-математическом факультете — около 19 человек на место.

Ранее KP.RU сообщил, что замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб указал на необходимость при приёме в вузы делать приоритет на результатах ЕГЭ. Победителям олимпиад следует начислять дополнительные баллы к ЕГЭ, но поступать они должны на общих основаниях.