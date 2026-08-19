Минобороны предложило расширить полномочия МФЦ по помощи военным: какие идеи были выдвинуты

Минобороны предложило МФЦ принимать заявления от военных на получение услуг Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Многофункциональные центры могут начать принимать заявления военных и членов их семей на меры правовой и социальной поддержки. Об этом говорится в проекте постановления правительства, разработанном Минобороны РФ. Он опубликован на портале проектов нормативных актов.

Как поясняется в документе, инициатива направлена на более эффективную реализацию программ помощи как действующим, так и уволенным военным. Это касается не только военных, но и гражданского персонала ВС России и их родственников. До сих пор функционал МФЦ в этой сфере ограничивался выдачей справок об участии в спецоперации.

На сегодня бойцы СВО могут претендовать более чем на десять различных видов финансовой помощи и льгот. При этом часть из них распространяется не только на самих военных, но и на их близких.

«Дополнить пункт 4 Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг... подпунктом "а1" следующего содержания: "а1) услуги по приему заявлений о реализации мер правовой и социальной защиты военнослужащих», - указано в документе.

В военном ведомстве отметили, что новшество затронет и жилищный вопрос. По словам представителей МО, реализация проекта положительно скажется на решении вопросов помощи военнослужащим.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин не раз говорил о том, как важно помогать участников СВО и их семьи. Он отмечал, что сейчас в стране успешно работает целая система господдержки этого контингента военных.