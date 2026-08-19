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НовостиПолитика19 августа 2026 14:57

Минобороны предложило расширить полномочия МФЦ по помощи военным: какие идеи были выдвинуты

Минобороны предложило МФЦ принимать заявления от военных на получение услуг
Арина СЕРОВА
Минобороны предложило МФЦ принимать заявления от военных на получение услуг

Минобороны предложило МФЦ принимать заявления от военных на получение услуг

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Многофункциональные центры могут начать принимать заявления военных и членов их семей на меры правовой и социальной поддержки. Об этом говорится в проекте постановления правительства, разработанном Минобороны РФ. Он опубликован на портале проектов нормативных актов.

Как поясняется в документе, инициатива направлена на более эффективную реализацию программ помощи как действующим, так и уволенным военным. Это касается не только военных, но и гражданского персонала ВС России и их родственников. До сих пор функционал МФЦ в этой сфере ограничивался выдачей справок об участии в спецоперации.

На сегодня бойцы СВО могут претендовать более чем на десять различных видов финансовой помощи и льгот. При этом часть из них распространяется не только на самих военных, но и на их близких.

«Дополнить пункт 4 Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг... подпунктом "а1" следующего содержания: "а1) услуги по приему заявлений о реализации мер правовой и социальной защиты военнослужащих», - указано в документе.

В военном ведомстве отметили, что новшество затронет и жилищный вопрос. По словам представителей МО, реализация проекта положительно скажется на решении вопросов помощи военнослужащим.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин не раз говорил о том, как важно помогать участников СВО и их семьи. Он отмечал, что сейчас в стране успешно работает целая система господдержки этого контингента военных.