Самолёт с вернувшимися из плена российскими военными приземлился в Подмосковье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Самолёт с российскими военнослужащими, которых удалось вернуть из украинского плена, приземлился в Московской области. Бойцы прилетели из Белоруссии, где они проходили реабилитацию и готовились к возвращению домой после процедур обмена пленными между Россией и Украиной.

Известно, что самолёт Ил-76МД приземлился на одном из подмосковных аэродромов. Пока что это группа из 103 российских военнослужащих - остальные ещё проходят реабилитацию, и будут также возвращаться малыми группами постепенно.

Напомним, что украинская сторона передаёт России кратно меньше тел погибших, однако число пленных, как правило, уравновешивается в ходе обменов.

Ранее KP.RU сообщил, что в результате переговоров между Москвой и Киевом на родину вернули 31 раненого российского военнослужащего, о чём объявила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Всего домой вернулись 103 бойца. Омбудсмен лично встретила освобождённых.

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