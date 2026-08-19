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НовостиПолитика19 августа 2026 15:28

Новак: власти РФ решают проблемы с топливом, возникающие в регионах

Ситуация на топливном рынке улучшится в скором времени, заявил Новак
Вениамин ЗАХАРОВ
Новак: власти РФ решают проблемы с топливом, возникающие в регионах

Новак: власти РФ решают проблемы с топливом, возникающие в регионах

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские власти в настоящий момент решают проблемы с топливом, которые возникают в регионах. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.

Кроме того, Новак отметил, что Россия уже начала импорт топлива. Он отметил, что ситуация на топливном рынке значительно улучшится после выхода из ремонта ряда НПЗ.

Вице-премьер также заявлял, что нефтеперерабатывающие заводы в стране работают на максимальной загрузке, в то время как внутренний рынок насыщается нефтепродуктами для обеспечения необходимыми объемами топлива.

Как писал сайт KP.RU, экономика Российской Федерации развернулась на внутренний рынок, уменьшилась доля экспорта. Власти РФ заключают типовые соглашения с владельцами АЗС для обеспечения справедливых цен на топливо в розницу.