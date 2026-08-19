Прибрежные зоны у поместья Пугачевой продали: цена оказалась смешной

Берег возле поместья Пугачевой в Подмосковье ушел с торгов за 14 тысяч рублей Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прибрежные зоны возле подмосковного поместья Аллы Пугачевой перешли во владение бизнесмену Глебу Рыськову. Он был единственным человеком, который подал заявку на участие в торгах. Причем предприниматель отдал за территории смешную сумму - всего 14 129 рублей. Об этой сделке стало известно Telegram-каналу Mash.

Торги на два земельных участка вблизи реки Истры организовало Федеральное агентство водных ресурсов. Аукцион провели примерно две недели назад. Поскольку кроме Рыськова желающих поучаствовать в конкурсе не нашлось, соглашение подписали сразу напрямую с единственным претендентом.

По данным Mash, договор водопользования заключен на срок до 2036 года. Бизнесмен приобрел территорию площадью 862 квадратных метра, а также 1646 квадратных метров водоохранной полосы.

Новый владелец намерен разместить на побережье небольшой яхт-клуб с бесплатным доступом, а также баню на понтоне.

Ранее KP.RU сообщал, что еще в июне в отношении Пугачевой была подана жалоба в суд из-за долгов за коммунальные услуги. Оказалось, что певица уже долго время не платит за ЖКУ в элитной квартире на Арбате в Москве.