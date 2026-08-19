Правительство Армении заявило о намерении продолжать диалог с Россией, фото: Эрик Романенко/ТАСС

Правительство Армении намерено продолжить переговоры с Россией, как указано в проекте правительственной программы. Проект программы, который будет обсуждаться на заседании правительства в четверг, 20 августа, опубликован на официальном сайте кабинета министров.

Программа включает отдельный раздел, посвящённый взаимодействию с Российской Федерацией.

"Трансформация и углубление партнерских отношений с Россией: будет продолжен диалог, направленный на взаимовыгодное многоотраслевое сотрудничество с Российской Федерацией", - говорится в программе правительства Армении.

Подчёркивается, что Ереван намерен придерживаться взвешенной и сбалансированной внешней политики в отношениях с Москвой, направленной на трансформацию, развитие и укрепление связей в условиях установления мира в регионе.

Ранее KP.RU сообщил, что Россия ждёт от Армении результатов расследования нарушений в ветеринарии и фитосанитарии. Россельхознадзор требует предоставить данные и план действий для соблюдения требований ЕАЭС.