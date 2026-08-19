Экс-замглавы офиса Зеленского Мудрая задержана на Украине Фото: REUTERS.

Заместитель главы офиса Зеленского Ирина Мудрая была уволена в результате коррупционного скандала. Сегодня её задержали, и она проведёт ночь в изоляторе временного содержания. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

По словам Гончаренко*, Ирина Мудрая участвует в следственных действиях в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Всю сегодняшнюю ночь она проведет в изоляторе временного содержания.

19 августа НАБУ объявило о проведении специальной операции против организованной преступной группы, в которую входили заместитель главы офиса Зеленского, бывший депутат и председатель правления государственного банка. В ответ на этот скандал президент Зеленский подписал указ об отставке Мудрой.

Ранее KP.RU сообщил, что Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Алексея Гончара за "препятствование работе ВСУ".

* - физлицо, внесённое в России в реестр террористов и экстремистов