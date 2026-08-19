Стала известна годовая инфляция в РФ по состоянию на середину августа 2026 года

Годовую инфляцию в России с 11 по 17 августа зафиксировали на уровне 6,13%. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Годовая инфляция в России с 11 по 17 августа зафиксирована на уровне 6,13%. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, которая подготовлена Минэкономразвития.

В период с 11 по 17 августа 2026 года цены снизились на 0,02%. На продовольственные товары цены снизились на 0,1%. Кроме того, ускорилось удешевление плодоовощной продукции (до 2,1%).

На остальные продукты питания цены начали снижаться на 0,09%. Среди непродовольственных товаров цены сократились на 0,17%, в секторе наблюдаемых услуг - на 0,1%.

Ранее сайт KP.RU писал, что в России годовая инфляция в июле 2026 года снизилась до 5,98% по сравнению с 6,02% в июне. При этом устойчивый рост цен без учета сезонных факторов остался высоким и увеличился с 11,4% до 11,6%.

Кроме того, Банк России повысил прогноз по инфляции на текущий год. Теперь регулятор ожидает рост цен на уровне 6-7%.