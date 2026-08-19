Бывшую замглавы офиса Зеленского Ирину Мудрую внесли в базу сайта "Миротворец" Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Ирина Мудрая, заместитель главы офиса Владимира Зеленского, была уволена из-за коррупционного скандала. После этого она была внесена в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". Это подтверждается информацией, опубликованной на сайте и доступной для ознакомления ТАСС.

"Миротворец" обвинил Мудрую в том, что она сознательно участвовала в "легализации незаконно полученных средств" и использовала своё служебное положение для "личного обогащения".

В среду управляемые из США антикоррупционные структуры инициировали операцию против организованной преступной группы, в которую входили заместитель руководителя офиса Зеленского, бывший депутат и председатель правления государственного банка. В связи с этим скандалом Зеленский издал указ об увольнении Мудрой.

Ранее KP.RU сообщил, что у Мудрой прошли обыски агентов НАБУ и САП, а также у других фигурантов спецоперации.