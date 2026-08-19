НАБУ проводит обыск у замглавы офиса Зеленского Ирины Мудрой

Ирина Мудра Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски у заместителя главы офиса Владимира Зеленского Ирины Мудрой. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко*.

В свою очередь, нардеп Ярослав Железняк утверждает, что объявленная НАБУ спецоперация направлена против одного из заместителей главы офиса президента, а также известного депутата-застройщика из бывшей фракции ОПЗЖ, который обычно голосует синхронно со «слугами народа», помогая собирать голоса. Речь может идти о неформальном лидере группы «Восстановление Украины» Вадиме Столаре.

Ранее НАБУ заявило о проведении спецоперации по разоблачению преступной организации, в которую входили чиновники офиса президента и народные депутаты.

*Физическое лицо, внесенное в РФ в список экстремистов и террористов.