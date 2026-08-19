Цены на бензин за неделю снизились в 25 регионах России Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Стоимость бензина в период с 10 по 17 августа снизилась в 25 регионах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

За минувшую неделю автомобильный бензин в Тыве стал дешевле на 3,46%, в то время как в Хакасии - более чем на 3%. В таких регионах как Дагестан, Костромская и Воронежская области цена на бензин снизилась более чем на 2%.

Кроме того, снижение цен на бензин более чем на 1% было отмечено в Тюменской, Кемеровской областях, Алтае, Крыму и Чечне. В пределах 1% уменьшение стоимости на топливо наблюдалось в 15 регионах.

Ранее сайт KP.RU писал, что российские власти в настоящий момент решают проблемы с топливом, которые возникают в регионах. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, ситуация на топливном рынке значительно улучшится после выхода из ремонта ряда НПЗ.