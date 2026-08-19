Средства ПВО в течение дня сбили 438 украинских беспилотников Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские средства противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили 438 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, в течение дня с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО были сбиты 438 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Вражеские дроны были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Вологодской, Курской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Орловской, Тульской областей. Кроме того, беспилотники сбили на Московским регионом, Краснодарским краем, а также Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Ранее сайт KP.RU писал, что за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 965 беспилотников ВСУ.