Истребитель F-35A и самолет ДРЛО заметили у границ Калининградской области

Истребитель F-35A Lightning II американских ВВС, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry зафиксировали у границ Калининградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.
Борт НАТО совершил перелет через воздушное пространство Германии и Польши. Он начал дежурство в небе над Литвой недалеко от границ российского региона.
Отмечается, что самолет выполнял патрулирование по круговой траектории на высоте около 4,1 тысячи метров, после чего направился на Запад и скрылся с радаров.
Ранее в среду сообщалось, что самолет-разведчик НАТО на протяжении возьми часов кружил над нейтральными водами в южной части Черного моря. Bombardier ARTEMIS II вылетел с аэродрома постоянного базирования в румынской Констанце.