Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире19 августа 2026 18:00

Истребитель F-35A и самолет ДРЛО заметили у границ Калининградской области

Авиацию НАТО заметили у российской границы
Вениамин ЗАХАРОВ
Истребитель F-35A и самолет ДРЛО заметили у границ Калининградской области. Фото: Sgt. Trent Henry/U.S. Marine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Истребитель F-35A и самолет ДРЛО заметили у границ Калининградской области. Фото: Sgt. Trent Henry/U.S. Marine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Истребитель F-35A Lightning II американских ВВС, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry зафиксировали у границ Калининградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

Борт НАТО совершил перелет через воздушное пространство Германии и Польши. Он начал дежурство в небе над Литвой недалеко от границ российского региона.

Отмечается, что самолет выполнял патрулирование по круговой траектории на высоте около 4,1 тысячи метров, после чего направился на Запад и скрылся с радаров.

Ранее в среду сообщалось, что самолет-разведчик НАТО на протяжении возьми часов кружил над нейтральными водами в южной части Черного моря. Bombardier ARTEMIS II вылетел с аэродрома постоянного базирования в румынской Констанце.