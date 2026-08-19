Истребитель F-35A и самолет ДРЛО заметили у границ Калининградской области. Фото: Sgt. Trent Henry/U.S. Marine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Истребитель F-35A Lightning II американских ВВС, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry зафиксировали у границ Калининградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

Борт НАТО совершил перелет через воздушное пространство Германии и Польши. Он начал дежурство в небе над Литвой недалеко от границ российского региона.

Отмечается, что самолет выполнял патрулирование по круговой траектории на высоте около 4,1 тысячи метров, после чего направился на Запад и скрылся с радаров.

Ранее в среду сообщалось, что самолет-разведчик НАТО на протяжении возьми часов кружил над нейтральными водами в южной части Черного моря. Bombardier ARTEMIS II вылетел с аэродрома постоянного базирования в румынской Констанце.