Тело зацепера обнаружили на крыше "Сапсана", ехавшего из Петербурга в Москву

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Тело зацепера было обнаружено на крыше одного из вагонов скоростного поезда "Сапсан", который направлялся из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом сообщили представители Октябрьской железной дороги.

Зацепер без признаков жизни был обнаружен в 21:20 по московскому времени на станции Обухово. В связи с чем был задержан поезд № 785, следовавший по маршруту Санкт-Петербург - Москва.

Также сообщается, что более чем на час был задержан пригородный поезд № 7314 Санкт-Петербург - Тосно.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, на участке МЦД-4 «Москва-Белорусская - Марьина Роща» также был травмирован зацепер. Молодой человек нарушил правила поведения на ж/д транспорте и залез на крышу поезда №6850 «Апрелевка - Железнодорожная».