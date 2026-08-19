Росстат заявил о снижении цен в РФ: вот на сколько они упали за неделю

В РФ подешевел ряд продуктов. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В России продолжается процесс дефляции. В период с 11 по 17 августа индекс потребительских цен упал на 0,02%, информирует Росстат. Данные ведомства анализирует РИА Новости.

«За период с 11 по 17 августа 2026 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,98%, с начала месяца – 99,92%, с начала года – 104,67%», - цитирует агентство соответствующий документ Росстата.

Сообщается, что за упомянутую неделю снизились цены на плодоовощную продукцию. В среднем снижение составило 2,1%. Наиболее заметно подешевели капуста, картофель, морковь и свекла – от 5,4 до 3,1 процента соответственно. В то же время огурцы подорожали на 0,4%.

Упали цены на кефир, сыры, творог, сметану, чай и маргарин.

В то же время подорожали гречка, мороженая рыба, сахар, соль, рис и некоторые другие продукты. Увеличение цен на них составило от 1,3 до 0,1 процента. Также увеличились цены на некоторые лекарства.

Напомним, в конце июля в РФ цены упали на 19 из 25 социально значимых продуктов.

Также сообщалось, что годовую инфляцию в России с 11 по 17 августа зафиксировали на уровне 6,13%. Подробности здесь на KP.RU.