Гендиректор разведки Эквадора Сенси-Контуги погиб при крушении вертолёта в Кении

В авиакатастрофе в Кении погиб глава центра стратегической разведки Эквадора. На фото: спасатели работают на месте катастрофы. Фото: REUTERS.

Пилот и шестеро туристов погибли в результате крушения вертолёта в Кении. Среди погибших - генеральный директор Центра стратегической разведки Эквадора Микель Сенси-Контуги, информирует телеканал Ecuavisa. Журналисты ссылаются на правительственные источники. Также сообщается о гибели его супруги, дизайнера Стефани Холлихан.

По информации телеканала, Сенси-Контуги был близким другом президента Эквадора Даниэля Нобоа.

Вертолёт разбился утром в среду 19 августа недалеко от горы Ололокве.

Накануне представитель Управления гражданской авиации Кении рассказал, что воздушное судно направлялось к реке Эвасо-Ньиро, которая протекает через национальный заповедник Самбуру.

Ранее в аргентинской провинции Сан-Хуан потерпел крушение пожарный вертолет, в результате чего погибли семь человек. Воздушное судно направлялось для помощи в тушении лесного пожара.