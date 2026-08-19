Хинштейн поддержал фермера Мухина, пытавшегося сбить БПЛА ВСУ из ружья

Губернатор Хинштейн вступился за оштрафованного за попытку сбить украинский БПЛА фермера. Фото: REUTERS.

За волгоградского фермера Николая Мухина, оштрафованного за попытку сбить украинский беспилотник из охотничьего ружья, вступился губернатор Курской области Александр Хинштейн. Чиновник назвал ситуацию странной.

«Увидел в сети информацию о том, что в Волгоградской области охотника Николая Мухина оштрафовали за попытку сбить вражеский беспилотник из своего ружья. Конечно, я не вправе спорить с судом, но ситуация выглядит более чем странной. В условиях, когда дроны ВСУ атакуют наши территории, считаю, нужно только приветствовать, а не наказывать таких людей», - написал Александр Хинштейн в Telegram-канале, добавив, что готов пригласить Мухина на службу в бригаду «БАРС-Курск».

В то же время главред RT Маргарита Симоньян компенсирует Николаю Мухину назначенный судом штраф в 40 тысяч рублей.

Мухина поддержали и другие российские политики. Подробнее об этом и о том, как фермер пытался защитить свой дом и село от атаки украинского БПЛА, читайте здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, как ветеран Чеченской кампании сбил дрон из ружья в Подмосковье.