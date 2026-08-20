В Киеве начались пожары после мощного удара ВС РФ

В Киеве прозвучали взрывы в ночь на 20 августа. Фото: REUTERS.

Несколько серий взрывов прозвучало в столице Украины Киеве в ночь на четверг 20 августа. Об этом информируют украинские СМИ. Взрывы раздаются на фоне воздушной тревоги. Это следует из данных онлайн-карты оповещений Министерства цифровой трансформации Украины. Указано, что воздушная тревога была объявлена в Киеве в 23.51 среды 19 августа.

После нескольких взрывов появились сообщения о возгораниях. Так, мэр Киева Виталий Кличко информировал о пожаре на складах в Святошинском районе города. В то же время в трёх районах Киева перестало работать электроснабжение.

Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.

При этом в Киеве и на Западе отмечают тяжелые последствия ударов Вооруженных сил России по инфраструктуре компании «Нафтогаз» и по металлургическим объектам Украины, в том числе в Кривом Роге, а также по портам Одессы.

Ранее ВС России ночью нанесли удары по портовой инфраструктуре Одессы и Измаила.