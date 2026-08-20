Российские послы назвали естественными причины смерти трех моряков РФ в Китае

Посольство РФ: три российских моряка умерли в Китае по естественным причинам. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

Смерть в Китае в июле-августе трех граждан России, которые были членами экипажей двух российских судов, наступила по естественным причинам. Об этом со ссылкой на компетентные органы КНР сообщили в Telegram-канале посольства Российской Федерации в КНР.

«Компетентные органы Китайской Народной Республики уведомили посольство о смерти в июле-августе этого года в провинции Хэбэй трех граждан России, являющихся членами экипажей двух российских судов. Согласно предварительным выводам китайских правоохранителей, смерть наступила по естественным причинам и не носила криминального характера», - говорится в публикации.

Сейчас, добавили российские дипломаты, ведется работа по организации репатриации тел моряков в Россию для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления причин произошедшего.

В дипмиссии также заверили, что сотрудники консульского отдела постоянно контактируют с родными скончавшихся, представителями судовладельца, российскими и китайскими правоохранительными органами и оказывают им все необходимое содействие.

Накануне сообщалось, что власти Китая готовят отправку в Россию тел двух моряков, погибших на борту судна «Островной краб». В настоящее время решается вопрос о транспортировке останков для проведения судебно-медицинской экспертизы и всестороннего расследования инцидента. Профсоюзная организация уточнила, что выясняет все обстоятельства трагедии, а само судно приписано к порту Малокурильское на острове Шикотан и проходило плановый ремонт в Китайской Народной Республике.

Супруга одного из погибших рассказала, что её муж мог умереть от сильной жары в каюте, так как в тот день температура на улице достигала 38–42 градусов по Цельсию, а все смерти произошли в течение одной недели.

Полиция уже передала материалы по инцидентам в Следственный комитет. Ожидается, что теперь расследованием займутся специалисты. При этом, представитель компании-судовладельца назвал случившееся несчастным случаем и предлагал кремировать тело в Китае без вскрытия, однако родные категорически отказались.