Собянин заявил о 12 уничтоженных украинских БПЛА

Российские силы ПВО унистожают пытающиеся подлететь к Москве дроны. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские военные уничтожили очередную партию украинских дронов, предпринявших попытку атаковать объекты на российской территории в ночь на 20 августа. Все эти беспилотные аппараты летели по направлению к Москве. Об этом информировал мэр российской столицы Сергей Собянин.

«12 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - такой релиз разместил чиновник в мессенджере «Макс».

Таким образом, число уничтоженных при попытке подлететь к столице РФ беспилотников увеличилось до 20. Ранее сообщалось об уничтожении восьми летевших на Москву БПЛА.

Напомним, в ночь на 18 августа российские системы ПВО уничтожили над территорией Московской области более 150 вражеских БПЛА. При этом в Раменском округе из-за падения беспилотника на частный дом пострадала 10-летняя девочка. В Богородском округе из-за падения обломков БПЛА пострадала женщина, а в Коломне 27-летний мужчина.