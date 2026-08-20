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НовостиПолитика20 августа 2026 2:32

Собянин заявил о 12 уничтоженных украинских БПЛА

Число летевших на Москву в ночь на 20 августа дронов достигло 20
Мария ПАВЛОВА
Российские силы ПВО унистожают пытающиеся подлететь к Москве дроны.

Российские силы ПВО унистожают пытающиеся подлететь к Москве дроны.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские военные уничтожили очередную партию украинских дронов, предпринявших попытку атаковать объекты на российской территории в ночь на 20 августа. Все эти беспилотные аппараты летели по направлению к Москве. Об этом информировал мэр российской столицы Сергей Собянин.

«12 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - такой релиз разместил чиновник в мессенджере «Макс».

Таким образом, число уничтоженных при попытке подлететь к столице РФ беспилотников увеличилось до 20. Ранее сообщалось об уничтожении восьми летевших на Москву БПЛА.

Напомним, в ночь на 18 августа российские системы ПВО уничтожили над территорией Московской области более 150 вражеских БПЛА. При этом в Раменском округе из-за падения беспилотника на частный дом пострадала 10-летняя девочка. В Богородском округе из-за падения обломков БПЛА пострадала женщина, а в Коломне 27-летний мужчина.