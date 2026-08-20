Россия отправила в Сербию самолёт МЧС для тушения пожаров

РФ отправила в Сербию самолёт для тушения лесных пожаров. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россия отправила на помощь изнывающей от лесных пожаров Сербии специализированный самолёт. Об этом информирует руководитель прибывшей группы МЧС РФ Андрей Вилков.

Самолёт прибыл в город Ниш Республики Сербия в ночь на 20 августа, четверг. К тушению пожаров российские спасатели, вооружённые современной техникой, приступят на следующий день, сообщила пресс-служба МЧС.

Речь идёт о самолёте-танкере Ил-76. Он может нести 42 тонны воды и сбрасывать её на очаг возгорания.

Ранее сообщалось, что лесной пожар в департаменте Жиронда на юго-западе Франции добрался до военного полигона Суж. Для тушения самого масштабного пожара в истории страны в Жиронду прибыли около 2,5 тысячи сотрудников пожарно-спасательной службы, в том числе из Швейцарии.

Тем временем на Западе предположили, чем обернется жара для Европы.