Госдолг США побил исторический рекорд: названа астрономическая сумма

Госдолг США побил исторический рекорд, превысив отметку в 40 млрд долларов. Фото: Belkin Alexey/GLOBAL LOOK PRESS

Государственный долг Соединенных Штатов Америки с начала второго президентского срока Дональда Трампа увеличивается почти в два раза быстрее, чем во время первого. Об этом со ссылкой на документ американского минфина сообщает РИА Новости.

Так, отмечает агентство, 19 августа 2026 года вообще стало знаковым днем - тогда госдолг США впервые в истории превысил отметку в 40 триллионов долларов.

Вместе с тем, за 19 месяцев с момента вступления Трампа в должность президента США долговая нагрузка только росла, увеличившись почти на 3,83 триллиона долларов. Для сравнения, за аналогичный период его первого президентского срока госдолг вырос на 1,47 триллиона. Всего с 2017 по 2021 годы госдолг увеличился на 7,8 триллиона.

При этом согласно данным Минфина США, установленный законом предел государственного долга составляет 41 триллион 103 миллиарда долларов.

13 августа сообщалось, что Соединенные Штаты Америки заплатят самую большую сумму по государственному долгу за последние 25 лет. Это произошло после падения цен, что может указывать на предпочтение краткосрочных займов. Минфин США провел аукцион по продаже 30-летних облигаций на 25 миллиардов долларов. На рынке доходность новых бумаг ожидается на уровне 5,24%, что станет самой высокой с 2001 года.

Ранее KP.RU сообщил, что госдолг США превысил 39 триллионов долларов. Это самый большой показатель из мировых держав. При этом Штаты не видят в этом никакой проблемы.

При этом в прошлом году президент США Дональд Трамп подписал законопроект о бюджете страны, который включает в себя 940 страниц. Документ оказался рекордным по объему военных расходов и расходов на оборону. Кроме того, законопроект предусматривает увеличение потолка госдолга США на 5 триллионов долларов. При этом существенно сократились федеральные расходы и вводится ряд налоговых льгот. Также сократились социальные программы.

К слову, в декабре 2024 года, когда Трамп уже победил на выборах, но еще не стал президентом, он призывал американский конгресс устранить «нелепый» потолок государственного долга или продлить его до 2029 года. Без этого сделку о временном бюджете страны не следует принимать. Поскольку давление ляжет на того, кто станет президентом.