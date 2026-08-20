Чехия за три месяца выдворила больше украинцев, чем за весь 2025 год

Чехия выдворила рекордное число украинцев за три месяца. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS.

Власти Чехии за первый квартал 2026 года выдворили из страны 66 граждан Украины, судя по информации МВД этой страны. Кроме собственно Украины, выдворяемых отправляют в Молдавию и Вьетнам.

«В рамках принудительных возвращений, осуществляемых полицией Чехии, в 2026 году (к 31 марту) было возвращено 342 человека, при этом самыми частыми странами назначения для выдворения были Украина (66 человек), Молдавия (32 человека) и Вьетнам (32 человека)», - цитирует соответствующий документ министерства РИА Новости.

Сообщается, что за ввесь 2025 год власти Чехии выдворили из страны 33 гражданина Украины.

Количество депортации из Польши тем временем увеличилось на 330%, в основном высылают украинцев.

Напомним, принудительное возвращение украинских мужчин из ЕС началось в 2025 году.

США в этой сфере не отстают – они выдворили рекордное число украинцев с временной защитой за пять лет.