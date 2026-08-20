В Румынии произошел очередной инцидент с украинским беспилотником: подробности

В Румынии у границы с Украиной упал и загорелся беспилотник Фото: REUTERS.

На территории Румынии у границы с Украиной упал и загорелся украинский беспилотник. Информации о пострадавших не поступало. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны Румынии.

«В 03:21 (совпадает с мск) беспилотник вошел в национальное воздушное пространство примерно в 13 километрах к востоку от города Галац. Цель упала примерно в 4 километрах к северо-востоку от города Гринду, уезда Тулча, в безлюдной местности. После удара летательного аппарата о землю возник пожар, который погас сам собой», - отмечается в публикации.

С того момента, как БПЛА оказался в воздушном пространстве Румынии за ним следили пилоты двух истребителей F-18 ВВС Испании, а также вертолет IAR-330 SOCAT ВВС Румынии.

Жертв и разрушений в результате падения дрона нет, военные эксперты направились к месту падения БПЛА.

Напомним, 14 августа румынское Минобороны также сообщило о крушении неопознанного беспилотника в лесу у деревни Лункавица, близ границы с Украиной. Министерство обороны не зафиксировало воздушную цель с помощью радиолокационных систем, поскольку она летела на крайне малой высоте.