Япония начала разрабатывать ракеты и модернизировать военные корабли: Токио возрождает дух милитаризма

Посол КНР в РФ Ханьхуэй: Япония начала переоборудовать корабли в авианосцы

Власти Японии спустя 80 лет, с приходом к власти премьера Санаэ Такаити, начали воскрешать дух милитаризма. И сейчас начали разрабатывать ракеты средней и большой дальности, а также переоборудуют военные корабли в авианосцы. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй в статье для ТАСС.

«Япония переоборудует корабли в авианосцы, разрабатывает ракеты средней и большой дальности с радиусом действия свыше 1 тыс. км. Впервые страна реэкспортировала ракеты Patriot и начала экспорт военных кораблей-фрегатов, нарушив тем самым ограничения на экспорт летального оружия», — указал Ханьхуэй.

По словам китайского дипломата, Япония по итогам Второй мировой войны должна соблюдать ряд международных документов, включая Акт о капитуляции. Конституция Японии также строго ограничивает применение страной военной силы и право на ведение боевых действий.

Ранее сообщалось, что Япония планирует в ближайшие десять лет проводить испытания своих ракетных систем, в том числе гиперзвуковых, на военных полигонах в Австралии. Такая договоренность активно обсуждается между Токио и Канберрой.

Также сообщалось, что Япония размещает ракеты на архипелаге Рюкю, находящемся недалеко от Тайваня, для противостояния Китаю.