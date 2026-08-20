ВС России нанесли массированный удар по военным объектам Киева и области Фото: Shutterstock.

Вооружённые силы России нанесли ночью массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотниками большой дальности по военным объектам в Киеве и Киевской области. Об этом 20 августа сообщили в Минобороны РФ.

В столице Украины поражены промышленное предприятие «Файер Поинт», производившее компоненты для ударных БПЛА, торгово-складской комплекс «Укрспецсистемс», сборочное предприятие авиапромышленности, завод «Антонов», выпускавший беспилотники Ан-196 «Лютый», а также склад боеприпасов, где хранились термобарические авиабомбы, противотанковые мины и боеприпасы для дронов.

В Киевской области удары пришлись по транспортно-логистическому центру Мартусовка, осуществлявшему хранение товаров для производства БПЛА и средств РЭБ, а также по складу горюче-смазочных материалов в Броварах с 8 тыс. кубометров топлива для ВСУ.

Ранее KP.RU писал, что Вооружённые силы России продолжают наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины, задействованной в помощи ВСУ. В ночь на 20 августа по целям в Киеве и области было выпущено не менее 20 ракет разных типов, включая гиперзвуковые «Цирконы», «Искандеры» и другие баллистические ракеты.