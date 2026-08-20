Российские войска нанесли мощный удар по Киеву, снова горят склады и предприятия Фото: REUTERS.

Вооруженные силы России продолжают наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины, задействованной в помощи ВСУ. Исключением не стала и ночь 20 августа, когда российские войска нанесли массированный удар по целям в Киеве и Киевской области. По промышленным и энергетическим объектам было выпущено не менее 20 ракет разных типов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Авторы отмечают, что в атаке были задействованы около десяти гиперзвуковых «Цирконов», также применялись «Искандеры» и другие баллистические ракеты.

«Порядка 8-10 ракет поразили цели в городе и пригородах», - утверждает канал.

Кроме того, были поражены цеха авиапредприятия «Антонов», где собираются ракеты «Фламинго», склады и электроподстанция напряжением 330 кВ в Броварах. Вместе с тем, под удар могли попасть позиции ПВО Patriot и IRIS-T рядом с аэропортом Борисполь.

Соцсети снова наводняют свежие видео прилетов российских ракет и пожаров, возникающих после ударов. Так, судя по кадрам, в украинской столице начали пожары в Соломенском районе, где располагаются Киевский механический завод минобороны Украины, завод электрооборудования «Элекон» и производитель легкой авиатехники «Аэрос».

Кроме того, напомним, только в последние дни российской армией был поражён очередной сухогруз с военным имуществом. 14 июля — три судна. 15 — ещё три, в Одессе и в «Южном». 2 августа — сухогруз и топливные резервуары. 12 — сухогруз и танкер. И еще один сухогруз 16 августа.

При этом военкор «Комсомольской правды» Александр Коц отмечает, что, несмотря на эти удары по всей территории Украины, там подземные цеха, рассыпанные по стране, как грибница, отрастают быстрее, чем хочется, да и импорт солярки ударами насухо не перекрыть — только сделать дороже и медленнее. Но весь смысл — в накопительном эффекте.

Тем не менее, уже накануне, 19 августа, глава финансового комитета Рады Гетманцев заявил, что «Новая Почта», «Сильпо», «АТБ», «Розетка», «Эпицентр» и многие другие крупные украинские компании на грани остановки из-за российских ударов. При этом государство не сможет компенсировать бизнесу эти убытки, поскольку в госбюджете нет таких средств: только прямые убытки бизнеса Гетманцев оценил примерно в годовой ВВП Украины.