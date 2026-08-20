Мирошник: Зеленский избрал стратегию терроризма против России Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

По мнению официального представителя МИД России Родиона Мирошника, киевский режим целенаправленно перешел к тактике запугивания мирных граждан. Дипломат заявил, что ежедневные удары по городам и селам являются не случайностью, а осознанным выбором украинского руководства.

«Террористическая война — это стратегия, которую избрал Зеленский давая приказы на совершение ежедневных военных преступлений», — говорится в Telegram-канале Мирошника.

Дипломат подчеркнул, что нацистский режим в Киеве чувствует безнаказанность благодаря массированным поставкам оружия из Европы и молчаливой реакции западных стран. В результате этого, как отметил дипломат, число обстрелов прифронтовых территорий кратно возросло.

Представитель МИД акцентировал внимание на том, что удары наносятся исключительно по гражданским объектам и мирным жителям. Он констатировал, что именно незащищенные слои населения становятся главными мишенями для вооруженных формирований Украины.

Тем временем президент России Владимир Путин высказался о последствиях атак ВСУ для страны. Глава государства сообщил, что разрушения от действий ВСУ фиксируются, но они не приводят к фатальным или критическим сбоям.