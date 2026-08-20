ВС РФ поразили завод в Киеве, выпускавший ускорители для ракет «Фламинго» Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 20 августа Вооружённые силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по военным объектам в Киеве и Киевской области. В числе поражённых целей — промышленное предприятие ООО «Файер Поинт», которое производило компоненты для ударных БПЛА, а также осуществляло сборку и хранение ускорителей, используемых в крылатых ракетах «Фламинго». Об этом сообщили в Минобороны России.

Также удары пришлись по торгово-складскому комплексу «Укрспецсистемс», где велась сборка вражеских дронов самолётного типа, сборочному предприятию авиапромышленности, заводу «Антонов» (производившему дроны Ан-196 «Лютый») и складу боевых припасов с термобарическими авиационными бомбами и минами.

В Киевской области поражены транспортно-логистический центр Мартусовка, распределявший товары для производства беспилотников и средств РЭБ, а также склад горюче-смазочных материалов в Броварах топливом для вооружения Киева.

Ранее KP.RU писал, что в ночь на 20 августа в Киеве прогремели несколько серий взрывов на фоне воздушной тревоги, объявленной ещё вечером 19 августа. Мэр Виталий Кличко сообщил о пожаре на складах в Святошинском районе, в трёх районах города пропало электроснабжение.