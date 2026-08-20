ВС РФ уничтожили склады ВСУ и 8 тысяч кубометров топлива в Киевской области Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь с 19 на 20 августа Вооружённые силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям ВПК, логистическим центрам и складам в Киеве и Киевской области, сообщили в Минобороны РФ.

В числе поражённых объектов — склад боеприпасов, где хранились термобарические авиабомбы М-900, противотанковые мины и боеприпасы для БПЛА «Баба-Яга». В Киевской области под удар армии РФ попал склад горюче-смазочных материалов в Броварах, где хранилось до 8 тысяч кубометров топлива для украинской армии.

В Киевской области поражён логистический центр Мартусовка, распределявший товары для производства дронов и средств РЭБ. Также в столице Незалежной российскими военными уничтожен торгово-складской комплекс «Укрспецсистемс».

Ранее KP.RU писал, что 19 августа ВС РФ в течение дня поразили в порту Черноморск сухогруз с вооружением и боеприпасами для ВСУ, а также склады с военным имуществом. Удары наносились ударными беспилотными летательными аппаратами.