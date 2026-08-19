ВС России поразили сухогруз с оружием и склады ВСУ в порту Черноморск

ВС РФ в течение дня поразили сухогруз и склады с военным имуществом ВСУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) в течение дня поразили сухогруз ВСУ с вооружением, а также склады с военным имуществом. Об этом сообщает Минобороны России.

«В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Черноморск поражено морское судно типа сухогруз с вооружением и боеприпасами, а также склады с военным имуществом для нужд ВСУ», - сообщили в ведомстве.

Ранее сайт KP.RU писал, что российские военные поразили резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ) в порту Черноморска и сухогруз с военным грузом в Черном море.

Несколькими днями ранее Вооруженные силы поразили патрульный катер противника, а также резервуары с топливом в порту Одессы.