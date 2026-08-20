Дизен: конфликт на Украине вступает в более жесткую фазу Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Конфликт на Украине вступает в новую, более жесткую фазу. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в эфире YouTube-канала.

По словам эксперта, российские войска наносят «довольно жесткие удары» по объектам, которые ранее не поражались, среди которых мосты, порты, а также Киев. Дизен отметил, что конфликт становится все более беспощадным.

«Да, русские атакуют цели, по которым раньше не били», — сказал профессор.

В ответ на атаки по мирному населению российские военные последовательно наносят удары по центрам принятия решений, командным пунктам и предприятиям, задействованным в интересах украинских сил. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим и его главарь Владимир Зеленский не просто демонстрируют полную недоговороспособность, но и активизируют террористические атаки. Дипломат подчеркнула, что российские вооруженные силы будут соразмерно отвечать на возникающие угрозы. По данным Минобороны, для ударов применяется высокоточное оружие дальнего действия, способное поражать любые цели на всей украинской территории.