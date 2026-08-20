Захарова: ВС РФ будут соразмерно отвечать на террористические атаки Киева. Фото: МИД РФ

Киевский режима и его главарь, нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский, не просто демонстрирует полную недоговороспособность, но и активизирует террористические атаки. Российские вооруженные силы будут соразмерно отвечать на возникающие угрозы. Об этом в интервью «Известиям» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Насколько можно понять, вопреки заверениям Вашингтона, Киев остается глухим к пониманиям о первоочередных шагах по достижению мира, достигнутым на российско-американском саммите в Анкоридже в 2025 году», - обратила внимание дипломат.

Более того, добавила Захарова, на фоне полной недоговороспособности официальный Киев активизировался с террористическими атаками на мирное население России и гражданскую инфраструктуру страны.

«Российские силы продолжат соразмерно отвечать на подобные удары Украины, пока дела будут обстоять таким образом. Также ВС РФ будут продолжать СВО для решения поставленных российским президентом Владимиром Путины задач», - заверила представитель МИД России.

А также напомнила, что с Россией всегда выгоднее договариваться, чем потом подсчитывать все более ощутимый ущерб от недальновидной русофобской политики.

«Эскалация - не наш выбор», - заключила дипломат.

Накануне президент России Владимир Путин отметил, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты в Российской Федерации наносят вред, однако критических последствий от них нет. Российский лидер отметил, что на экономических темпах сказывается ряд факторов, включая внешнее давление и террористические атаки на объекты промышленности и инфраструктуры.

По словам главы государства, торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво, несмотря на террористические атаки. Путин отметил, что логистические и складские помещения после украинских атак требуют восстановления, в том числе с участием государства.

На этом фоне эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин отметил, что в Киеве и на Западе отмечают тяжелые последствия ударов Вооруженных сил России по инфраструктуре компании «Нафтогаз» и по металлургическим объектам Украины, в том числе в Кривом Роге, а также по портам Одессы.