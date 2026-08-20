Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире20 августа 2026 5:48

Правительство Украины ответило на операцию НАБУ «Форрест Гамп»

Кабмин Украины отстранил главу наблюдательного совета Sense Bank
Семен ЗИМИН
Правительство Украины ответило на операцию НАБУ «Форрест Гамп»

Правительство Украины ответило на операцию НАБУ «Форрест Гамп»

Фото: REUTERS.

Правительство Украины дало официальный ответ на масштабную операцию НАБУ под кодовым названием «Форрест Гамп». Кабинет министров принял решение об отстранении главы наблюдательного совета Sense Bank, а также инициировал процедуру отстранения председателя этого финансового учреждения Алексея Ступака. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Политик отметил, что все остальные должностные лица банка, которые упоминаются в материалах досудебного следствия, также должны понести аналогичную ответственность. Глава правительства подчеркнул, что обнародованные антикоррупционными органами факты не могут остаться без должной реакции и оценки.

Корецкий акцентировал внимание на том, что доверие к государственному финансовому учреждению является главным фундаментом его работы, поэтому реакция на выявленные нарушения должна быть жесткой и оперативной. По его словам, государство не может закрывать глаза на любые злоупотребления в системе, особенно когда речь идет о сохранности средств и репутации банка.

Ранее пресс-службы Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о проведении обысков в Sense Bank. Следственные действия проходили в рамках расследования деятельности предполагаемой преступной организации, которая действовала под руководством нынешних и бывших народных депутатов. В материалах дела также фигурируют чиновники офиса президента и другие лица, а сама спецоперация получила неофициальное название «Форрест Гамп».