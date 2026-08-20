Правительство Украины ответило на операцию НАБУ «Форрест Гамп» Фото: REUTERS.

Правительство Украины дало официальный ответ на масштабную операцию НАБУ под кодовым названием «Форрест Гамп». Кабинет министров принял решение об отстранении главы наблюдательного совета Sense Bank, а также инициировал процедуру отстранения председателя этого финансового учреждения Алексея Ступака. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Политик отметил, что все остальные должностные лица банка, которые упоминаются в материалах досудебного следствия, также должны понести аналогичную ответственность. Глава правительства подчеркнул, что обнародованные антикоррупционными органами факты не могут остаться без должной реакции и оценки.

Корецкий акцентировал внимание на том, что доверие к государственному финансовому учреждению является главным фундаментом его работы, поэтому реакция на выявленные нарушения должна быть жесткой и оперативной. По его словам, государство не может закрывать глаза на любые злоупотребления в системе, особенно когда речь идет о сохранности средств и репутации банка.

Ранее пресс-службы Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о проведении обысков в Sense Bank. Следственные действия проходили в рамках расследования деятельности предполагаемой преступной организации, которая действовала под руководством нынешних и бывших народных депутатов. В материалах дела также фигурируют чиновники офиса президента и другие лица, а сама спецоперация получила неофициальное название «Форрест Гамп».