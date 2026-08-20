Мендель: Зеленский готовит гневное обращение к Трампу после удара по Киеву

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что Владимир Зеленский готовит гневное обращение к президенту США Дональду Трампу после ночного удара по Киеву. Соответствующее заявление она опубликовала в соцсети X.

По словам Мендель, Зеленский попытается переложить вину на Трампа за отказ предоставить Украине ракеты Patriot, избегая ответственности за то, что не остановил конфликт, имея такую возможность как минимум пять раз с 2022 года.

В ночь на 20 августа российские войска нанесли очередной массированный удар высокоточным оружием по военным объектам в Киеве и Киевской области. Как сообщили в Минобороны России, в числе пораженных целей оказалось предприятие «Файер Поинт», специализировавшееся на производстве комплектующих для ударных дронов и сборке ускорителей для ракет «Фламинго». Кроме того, удары пришлись по площадкам, где собирали беспилотники самолетного типа, в том числе на завод «Антонов» — изготовитель дронов Ан-196 «Лютый». Также был уничтожен склад с термобарическими боеприпасами и минами.