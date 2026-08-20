Наркополиция США подключилась к делу о смерти актрисы Хайден Панеттьери Фото: SPLASH NEWS.

В расследование обстоятельств гибели актрисы Хайден Панеттьери включилось Управление по борьбе с наркотиками США (DEA). Как сообщает телеканал ABC News со ссылкой на собственные источники, федеральные специалисты будут помогать местной полиции в выяснении всех деталей произошедшего.

В настоящий момент основную работу ведет полиция города Гринвилл в штате Северная Каролина, а сотрудники DEA выступают в роли консультантов. В официальном отчете стражей порядка подчеркивается, что на данный момент у них нет данных, что актриса употребляла наркотики или алкоголь. Окончательная причина смерти станет известна только после того, как медики проведут ряд дополнительных экспертиз и анализов.

Напомним, что 17 августа портал TMZ писал, что смерть звезды могла наступить из-за передозировки. Журналисты тогда обнародовали аудиозапись с переговорами диспетчеров экстренных служб, которые выехали на вызов к актрисе. Из этой записи следовало, что медикам пришлось делать Панеттьери искусственное дыхание, так как ее состояние было критическим, что косвенно указывало на возможную передозировку.

Стоит отметить, что Панеттьери была известна широкой публике не только по ролям в кино, но и как невеста знаменитого украинского боксера Владимира Кличко. Предварительно причиной смерти актрисы стала остановка сердца.