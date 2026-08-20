Житель Хабаровска получил 15 лет заключения за госизмену и попытку диверсии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд озвучил приговор жителю Хабаровского края за госизмену, обучение диверсионной деятельности, легализацию преступных средств и попытку диверсии. Преступника приговорили к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края.

Согласно материалам дела, в феврале 2025 года 21-летний мужчина согласился за деньги поджечь релейные шкафы на железнодорожных путях. Он обучился диверсии и закупил все необходимые для этого компоненты.

Кроме того, осужденный получил о противника деньги за съемку одного из объектов. Его задержали в тот момент, когда он направлялся ночью к релейному шкафу.

Накануне Второй Западный окружной военный суд во Владимире вынес приговор 44-летнему Сергею Локтеву, водителю-экспедитору из Мурома. Мужчину признали виновным в госизмене и участии в террористической организации и назначили наказание в виде 16 лет колонии.