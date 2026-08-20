Выпускники 9-х классов, не сдавшие ГИА, смогут бесплатно пройти профобучение Фото: Ольга ЮШКОВА.

Девятиклассники, не сдавшие государственную итоговую аттестацию или получившие неудовлетворительные результаты, смогут бесплатно пройти профессиональное обучение по программам подготовки рабочих и служащих. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РФ.

Образование неаттестованный выпускников девятых классов происходит за счёт региональных бюджетов. Также, при желании, они могут вернуться в школу и завершить освоение программы основного общего образования.

Госдума приняла закон о бесплатном профессиональном обучении для девятиклассников, не сдавших ГИА в ноябре 2025 года. Закон вступил в силу с 1 января 2026 года.

Ранее KP.RU писал, что самым сложным предметом в начальной школе оказалась математика — она набрала восемь баллов по шкале трудности СанПин. Семь баллов получили русский (или родной) и иностранный языки, шесть — информатика и окружающий мир, пять — литературное чтение. Самыми лёгкими признаны ИЗО и музыка (по три балла), технология (два) и физкультура (один балл).