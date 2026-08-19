Составлен рейтинг самых трудных школьных предметов в «началке»: иностранный язык в тройке лидеров

Математика стала самым трудным предметом в начальной школе по нормам СанПин Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Самым сложным предметом в начальной школе оказалась математика. Именно этот предмет набрал больше всего, восемь, баллов по трудности согласно нормам СанПин, сообщает ТАСС.

Семь баллов набрали сразу три предмета - русский или родной, а также иностранный язык. Шесть баллов по шкале трудности набрали информатика и ИКТ, а также окружающий мир. Немного легче, с пятью баллами трудности, оказалось литературное чтение.

Самыми легкими для учеников названы остальные предметы. По три балла набрали ИЗО и музыка, два - технология. И всего один балл достался физкультуре.

Накануне были опубликованы методические рекомендации Минпросвещения, согласно которым, предельная учебная нагрузка на школьников должна различаться в зависимости от класса. Так, нагрузка на первоклассников меняется в течение первого полугодия: в начале осени — не более трех уроков в день, с ноября допустимый лимит повышается до четырех.

А в Общественной палате предложили сделать сентябрь облегченным месяцем для учащихся начальной школы.