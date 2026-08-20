Солнце снова разбушевалось: за сутки зафиксировали 19 вспышек Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, за последние сутки на Солнце зафиксировано 19 вспышек, включая событие уровня M, которое не наблюдалось почти три недели. Об этом сообщается в Telegram-канале ученых.

Активная область, получившая номер 4513, уже видна с Земли на левом краю Солнца, хотя визуально выглядит скромно, напоминая айсберг. Ученые объяснили, что основная часть структур может быть скрыта, так как магнитные поля рождаются глубоко в недрах звезды.

Специалисты выдают осторожные прогнозы и склоняются к мнению, что текущий активный центр, вероятно, проходит пик своего развития. Они отметили, что усиление маловероятно, но для точных выводов необходимо дождаться полного выхода пятен на видимую сторону.

Геомагнитная обстановка остается повышенной из-за быстрого солнечного ветра, однако возмущений магнитосферы не фиксируется уже почти 20 часов. В лаборатории уточнили, что отдельные всплески возможны до пятницы, а к выходным космическая погода должна прийти в норму.

Ранее исследователи сообщили, что, геомагнитные возмущения на Земле сохранятся как минимум до пятницы, 21 августа. При этом серьёзных последствий на Земле не ожидается.