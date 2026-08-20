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НовостиОбщество20 августа 2026 6:43

ЗАЭС осталась без внешнего энергоснабжения и перешла на генераторы

Запорожская АЭС полностью осталась без внешнего энергоснабжения
Анастасия СУТОРМИНА
ЗАЭС осталась без внешнего энергоснабжения и перешла на генераторы. Фото: Dmitry Grigoriev/GLOBAL LOOK PRESS

ЗАЭС осталась без внешнего энергоснабжения и перешла на генераторы. Фото: Dmitry Grigoriev/GLOBAL LOOK PRESS

Запорожская АЭС полностью утратила внешнее энергоснабжение. Действием автоматики защиты отключена последняя ЛЭП 330 кВ «Ферросплавная-1». Сейчас запущены резервные дизель-генераторы. Об этом сообщается в канале станции на платформе Max.

«После потери внешнего электроснабжения энергоблоки ЗАЭС штатно переведены на питание от резервных дизель-генераторов», — говорится в публикации.

Отмечается, что оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано. Сотрудники контролируют все параметры. Также на ЗАЭС подчеркнули, что радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения не превышает норм.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что срыв Киевом визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) является безрассудным шагом.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что дроны ВСУ каждую ночь забрасывают минами-«лепестками» основную дорогу, которая ведет в Энергодар.