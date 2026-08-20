В Новосибирске впервые в России провели редчайшую операцию на сердце Фото: Shutterstock.

В Национальном медицинском центре имени академика Мешалкина в Новосибирске впервые в России выполнили операцию обходного шунтирования пациенту, который считался неоперабельным. Об этом сообщили в центре.

49-летний житель Барнаула поступил с критическим пороком митрального и аортального клапанов и ишемической болезнью сердца. Ранее он перенёс неудачную пересадку почки. Традиционное протезирование митрального клапана было невозможно из-за кальциноза.

«Был предложен альтернативный вариант — обходное шунтирование наружным клапансодержащим кондуитом», — рассказали в клинике. Хирурги установили синтетический протез, создавший обходной путь для кровотока. Протез содержит механический клапан. За одну операцию врачи также заменили аортальный клапан и провели шунтирование коронарной артерии. Операция длилась три часа.

Ранее KP.RU писал, что московские хирурги первыми в России провели эндопротезирование тазобедренного сустава с помощью полностью автономной роботической системы Cuvis Hip. Операцию выполнили специалисты больницы № 31 имени академика Г.М. Савельевой, а до конца года планируется провести около тысячи подобных операций.