В Крыму задержали мужчину, передававшего Киеву данные об объектах ФСБ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 59-летнего местного жителя по подозрению в государственной измене. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным ФСБ, мужчина из поселка Форос инициативно установил контакт с представителем Государственной пограничной службы Украины и через мессенджер WhatsApp* передавал куратору сведения о местах дислокации объектов Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. Полученные данные могли быть использованы Киевом для планирования диверсий и нанесения ракетно-артиллерийских ударов.

Ранее в Рязанской области сотрудники ФСБ задержали гражданина России, работавшего на украинскую разведку. Мужчина собирал и передавал сведения об объектах Министерства обороны РФ и топливно-энергетического комплекса региона.

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