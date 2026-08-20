ВСУ вновь не стали сообщать число запущенных РФ баллистических ракет Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Воздушные силы Украины вновь не раскрыли информацию о количестве баллистических ракет, запущенных Российской Федерацией в ходе ночной атаки 20 августа, а также о том, сколько из них удалось сбить. Об этом сообщается в Telegram-канале "Политика Страны".

Воздушные силы киевского режима отчитались лишь о фиксации прилётов российских баллистических ракет на 28 локациях, а также о падении обломков на двух объектах.

Ранее британское издание FT со ссылкой на украинских чиновников сообщало, что Киев перестал отчитываться о выпущенных ВС России ракетах, поскольку не может их перехватить из-за дефицита специального военного оборудования.

В Минобороны России неоднократно подчеркивали, что высокоточное оружие и баллистические ракеты поражают цели с высокой эффективностью и способны преодолевать украинскую ПВО, а удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры и связанным с ВСУ.