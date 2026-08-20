ФСБ и Росгвардия пресекли незаконную добычу краснокнижных рыб в ДНР Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по Донецкой Народной Республике (ДНР) и Росгвардии пресекли деятельность местного жителя, организовавшего незаконный вылов и продажу краснокнижных видов рыб. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по ДНР.

По данным ведомства, задержанный выловил в акватории Азовского моря восемь особей русского осетра, занесенного в Красную книгу России, после чего продал рыбу и шесть килограммов черной икры. Материалы дела переданы в Следственное управление (СК) России по ДНР для принятия процессуального решения.

Ранее в Екатеринбурге сотрудники ФСБ пресекли работу подпольной лаборатории, где из вторсырья кустарным способом получали золото и серебро. Драгоценные металлы затем отправляли в Москву для продажи. Организатором незаконного бизнеса выступил местный житель вместе с тремя сообщниками.