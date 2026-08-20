Экс-министра транспорта Замбии застрелили во время полицейского рейда Фото: Shutterstock.

В Замбии полиция застрелила бывшего министра транспорта Мутотве Кафвайю во время рейда в доме лидера главной оппозиционной партии Брайана Мундубиле. Об этом сообщает Bloomberg.

Инцидент произошёл 14 августа, на следующий день после президентских выборов. По заявлению полиции, силы совместной оперативной группы проводили операцию и открыли ответный огонь, когда по ним выстрелили. В ходе рейда были изъяты пистолеты-пулемёты и пять винтовок АК-47.

Кафвайя занимал пост министра транспорта с 2019 по 2021 год. Полиция заявила, что изъятое оружие проходит «детальное расследование и судебную экспертизу» для установления владельцев и возможной связи с расследуемыми преступлениями, включая госизмену.

Выборы в Замбии выиграл действующий президент Хакаинде Хичилема, набравший около 61% голосов. Оппозиция и международные наблюдатели, включая ЕС, критиковали предвзятость государственных СМИ в пользу правящей партии, что, по их мнению, нарушило равные условия для участников голосования.

Ранее KP.RU писал, что в Варшаве нашли мертвым в своей квартире российского оппозиционного деятеля Сергея Власенко. Прокуратура не рассматривает версию насильственной смерти, предварительный осмотр не выявил признаков действий третьих лиц, однако точные обстоятельства будут установлены после вскрытия и токсикологической экспертизы.