Кошкович: удары ВС РФ по Киеву уничтожили антироссийский план Зеленского. Фото: Li Dongxu/GLOBAL LOOK PRESS

Сегодняшние удары Вооруженных сил России по военным целям в Киеве продемонстрировали провал антироссийского плана главаря киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в соцсети Х сообщил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Сегодня ночью они (российские ракеты - Прим. Ред) подвели 40-дневнуюкампанию Зеленского к логическому завершению», — отметил эксперт.

При этом напомнил Кошкович, все происходит в условиях полного отсутствия у Украины средств ПВО.

В ночь на 20 августа Вооружённые силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по военным объектам в Киеве и Киевской области. В числе поражённых целей — промышленное предприятие ООО «Файер Поинт», которое производило компоненты для ударных БПЛА, а также осуществляло сборку и хранение ускорителей, используемых в крылатых ракетах «Фламинго».